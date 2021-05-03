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Священник на Пасху облил прихожан из ведра и попал на видео

Юрий Столбов
1 час назад
Курьезная история произошла в Пасху в одном из сел. Видео появилось в соцсетях. В комментариях пишут, что история случилась в Харьковской области. Видео опубликовал телеканал "Москва 24".
Люди пришли, чтобы по традиции освятить куличи и яйца, но священник забыл взять с собой кропило. Однако батюшка не растерялся и окатил людей водой из ведра
Общество,Интернет,Видео,Москва24,
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