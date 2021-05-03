Британцев обвинили в убийстве тысяч советских пленных

Военные великобритании в 1945 году уничтожили фашистские корабли, на которых находились тысячи советских пленных из концлагерей. Это произошло 3 мая, когда военно-воздушные силы страны вошли в Любекскую бухту в Балтийском море.

Фото: Royal Navy / LPhot Belinda Alker Royal Navy / LPhot Belinda Alker

На немецких судах было, по разным данным, от семи до 12 тысяч человек. Там были представители более 25 национальностей, в том числе уроженцы СССР. Об этом сообщил историк спецслужб Дмитрий Хохлов в беседе с РИА Новости.

Очевидец трагедии Василий Саломатин прислал письмо в министерство госбезопасности в 1949 году, в котором описал все эти события. По его словам, британские военные игнорировали белые флаги на кораблях и намеренно бомбили их. А спасшихся военнопленных отправили в лагерь, где они содержались в ужасных условиях — в тесных комнатушках и с плохим питанием.

Соломатин утверждал, что англичане даже не позволили русским похоронить с почестями погибших при бомбежке.

Историк Хохлов назвал причину такого отношения к выжившим. По его мнению, этому поспособствовали политические мотивы Великобритании, которая стремилась взять немецкий город Любек «как можно скорее».