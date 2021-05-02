Экономист предсказал сокращение рабочего дня в России до 4 часов

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По прогнозам эксперта, «в недалеком будущем» в рабочий день жители страны 4 часа будут зарабатывать деньги, и минимум 4 часа посвящать самообразованию, духовному и физическому развитию.

Власти уже уловили такой запрос и планомерно занимаются наращиванием инфраструктуры для духовного и физического развития, утверждает Сафонов.

"Это неизбежность", - отметил экономист.

Он объяснил, что сегодня труд стал сложным, и цена ошибки, которая возникает в результате интенсивной эксплуатации человека, стала очень дорогостоящей. В связи с этим забота о здоровье и отдыхе сотрудников стала выгодна с экономической точки зрения.

«Кому нужны некачественные товары или услуги?", - обращает внимание Сафонов.

Он также констатировал тот факт, что чем больше человечество будет переходить в интеллектуальную сферу деятельности, тем большее значение люди будут придавать возможностям мозга. Поэтому в нашей жизни все большее место будет занимать обучение.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил начать постепенный переход к более короткой рабочей неделе, начиная с эксперимента на территории одного региона или группы компаний.