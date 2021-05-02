На российских курортах устроят рейды по отлову должников

Как сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов (УФССП), должников будут отслеживать с помощью мобильного комплекса «Дорожный пристав» по госномеру автомобиля. Водителей могут остановить за любой вид задолженности, будь то алименты, долг по коммунальной оплате или неоплаченный автомобильный штраф.