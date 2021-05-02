На российских курортах устроят рейды по отлову должников

Как сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов (УФССП), должников будут отслеживать с помощью мобильного комплекса «Дорожный пристав» по госномеру автомобиля. Водителей могут остановить за любой вид задолженности, будь то алименты, долг по коммунальной оплате или неоплаченный автомобильный штраф.
Приставы дежурят сразу на нескольких участках вдоль всей трассы М4 «Дон», а также на въездах в Краснодар. Посты выставлены на дорогах в районе Горячего Ключа, Абинска, Новороссийска, Геленджика и Сочи.