В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Массово устремившихся к морю россиян предупредили об одной особенности на пути

Lenta.ruиещё 1
53 минуты назад
На дорогах к курортам Краснодарского края судебные приставы будут проводить рейды по отлову должников. Об одной такой особенности на пути массово устремившихся к морю россиян предупредила «Комсомольская правда».
На российских курортах устроят рейды по отлову должников
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов (УФССП), должников будут отслеживать с помощью мобильного комплекса «Дорожный пристав» по госномеру автомобиля. Водителей могут остановить за любой вид задолженности, будь то алименты, долг по коммунальной оплате или неоплаченный автомобильный штраф.
«Каждый выявленный неплательщик может заплатить всю сумму на месте и продолжить путь на море с чистой совестью. В противном случае машина должника будет арестована», — рассказала руководитель пресс-службы УФССП Елена Лысечко.
Приставы дежурят сразу на нескольких участках вдоль всей трассы М4 «Дон», а также на въездах в Краснодар. Посты выставлены на дорогах в районе Горячего Ключа, Абинска, Новороссийска, Геленджика и Сочи.
В 2019 году сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю и ГИБДД уже организовали выявление должников среди туристов, направляющихся к морю на личном автотранспорте. Всего за лето 2019 года было проведено около 80 межведомственных рейдов.
Общество,ГИБДД,Госдума,Комсомольская правда,Краснодарский Край,
14
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители