Украинцы устроили марш в годовщину пожара в одесском Доме профсоюзов

В Одессе украинские националисты устроили марш на Соборной площади по случаю годовщины пожара в Доме профсоюзов, который произошел 2 мая 2014 года. Радикалы заживо сожгли 42 человека. На площади собралось около 400 членов нацгруппировок, передают местные СМИ.

Фото: Видеокадр Видеокадр

Некоторые пришли в камуфляжной одежде, с флагами неонацистских организаций. Толпа скандирует экстремистские лозунги. В городе усилены меры безопасности. В Одессу стянули дополнительные полицейские силы из других городов.

Сегодня в Одессе День скорби, горожане вспоминают Трагедию в Доме профсоюзов, случившуюся 7 лет назад. Одесситы несут цветы к месту трагедии, передает Украина.ру. Перед входом в Дом профсоюзов возник импровизированный цветочный ковёр в память о погибших земляках.

В Доме профсоюзов заживо сгорело 42 человека, ранения получили сотни. Бойню устроили национал-экстремисты. Они забросали здание бутылками с зажигательной смесью и не выпускали из него людей.

Все погибшие были сторонниками антимайдана, защитниками русского языка и приверженцами дружбы с Россией.

Виновные в трагедии до сих пор не наказаны.

«К сожалению, до настоящего времени, несмотря на наличие большого количества фото- и видеоматериалов, виновники этой трагедии не только не названы, но даже не найдены. Хотя их все на Украине знают», - пишут украинские журналисты.

Факт массового убийства не привлек внимания правозащитников Запада.