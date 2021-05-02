От кишечной палочки до санаториев-призраков: перечислены опасности для туристов в Крыму

Туристов предупредили об опасностях в Крыму

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Путешественников предупредили об опасностях, с которыми они могут толкнуться в Крыму. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По данным издания, крымские власти нынешним летом ожидают на своих курортах более 8 миллионов туристов. Из-за резкого роста числа отдыхающих в Крыму активизировались и мошенники.

Автор материала отмечает, что злоумышленники пытаются «впарить гостям несуществующее жилье и даже номера в отелях и санаториях-призраках».

Также туристов предупредили об автомобильных ворах, орудующих в Крыму. Поэтому путешественников призывают по прибытии на полуостров не хранить деньги и ценные вещи в личных автомобилях.

Еще одной проблемой российских курортов остается загрязненность воды в море, отмечает издание. Так, многие отдыхающие там туристы сталкиваются с ротавирусом и кишечной палочкой. При этом очистные сооружения в Крыму не модернизировались много лет, в результате в населенных пунктах у побережья канализация спускается в море без должной очистки, рассказывают местные жители. По их словам, самое чистое море на диких пляжах или в поселках, которые расположены на расстоянии 3-5 километров от береговой линии.

Кроме того, ожидается, что в этом году из-за рекордного наплыва отдыхающих на полуострове значительно подорожает не только жилье, но и различные товары и услуги, пишет газета. Местные жители поделились лайфхаками, как сэкономить на этом сегменте.