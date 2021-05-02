Названа неожиданная причина ожирения

Переедание ягод может привести к лишнему весу. Об этом сообщила врач-диетолог Ольга Шмелева . Её мнение приводит телеканал «Звезда».

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«Если есть риск набора веса, нужно строго регламентировать количество, поскольку набрать с ними можно, так как у них хорошая калорийность», – сказала Шмелева.

Шмелева подчеркнула, что ягоды чрезвычайно полезны и служат источником витаминов и минералов. Если человек не склонен к ожирению, их можно употреблять, не боясь набрать лишний вес.

Специалист также напомнила, что главными врагами здоровья являются неправильное питание и отсутствие физической активности. Если человек потребляет калорий больше, чем расходует, то организм создает запасы жира. Если потребляется меньше – человек худеет.

«Сделать калораж больше, чем расход энергии, а расходуем ее мы через физическую активность, можно с помощью любых продуктов - хоть за счет ягод, хоть за счет сала. Но во всем нужно знать меру», - сказала диетолог.

Она отметила, что есть продукты, которые содержат очень мало калорий. Например, зелень, огурцы и помидоры.