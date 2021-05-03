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В России провели более 130 млн тестов на коронавирус

ТАССиещё 3
34 минуты назад
Российские медики провели более 130 млн тестов на выявление нового коронавируса, сообщила в понедельник пресс-служба Роспотребнадзора.
"В Российской Федерации проведено более 130 млн тестов на коронавирус", - говорится в сообщении.
За прошедшие сутки было сделано 236 тыс. исследований.
По данным ведомства, под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию на сегодняшний день остается около 508,4 тыс. человек.
Общество,Видео,Роспотребнадзор,Россия,
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