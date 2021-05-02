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Россиянин подал в суд на Мясникова из-за совета насчет рака

Майк Габриелян
1 час назад
Житель подмосковного Обнинска решил подать в суд на телеведущего и врача Александра Мясникова. Бабушка истца выбросила в мусорку микроволновку, фен и электрочайник посмотрев передачу, где Мясников рассуждал о связи рака и бытовых приборов. Об иске обнинца Станислава сообщает издание Obninsk.Name.
Россиянин подал в суд на Мясникова из-за рассказа о вреде бытовых приборов
Фото: ТАССТАСС
«На этой неделе прихожу домой и узнаю, что бабушка выбросила фен жены, электрочайник и микроволновку, – рассказал Станислав.
Сначала он подумал, что «у бабушки что-то с головой случилось». Однако старушка объяснила, что утром посмотрела телепередачу, в которой ее любимец доктор Мясников рассуждал о возможном вреде бытовых приборов.
«После этого бабушка отнесла опасные фен и чайник на помойку», - сказал истец.
По его словам, бабушка услышала, что группа западных ученых исследует связь между фенами и раком груди. Пока ничего не нашли, но поскольку умные люди «не могли просто так заняться ерундой», фен и другие приборы пенсионерка отнесла на помойку.
«Что это за безобразие? Не успели отмахаться от всяких телефонных мошенников, и тут удар под дых от центрального телевидения. Уж не знаю, чем там думает Мясников, доктором его не назову, но подобные выходки на пользу только производителям электротехники. Кто-нибудь смотрит за тем, что несут с экранов в массы наши звезды?» - возмутился истец.
По его словам, уже нашелся адвокат, готовый взяться за дело. Он уверяет, что иск могут удовлетворить. Теперь семье придется разориться и на новую технику, и на адвокатов.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Агутин подал в суд на блогера из-за обвинений в масонстве.
Общество,Александр Мясников,Обнинск,
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