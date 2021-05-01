Мать Сергея Доренко умерла в реанимации

Вдова Сергея Доренко Юлия сообщила в инстаграме о смерти своей свекрови.
Татьяне Ивановне Доренко 23 апреля исполнилось 84 года. А сегодня, 1 мая, ее не стало.
Она пережила сына на два года. Сергей ушел из жизни 9 мая 2019 года.
Юлия выложила в микроблог архивную фотографию, где Сергей запечатлен рядом с мамой.
«Мне очень тяжело писать это, потому что очень больно. Сегодня, 1 мая, в реанимации умерла мама Сергея — Татьяна Ивановна Доренко. 23 апреля ей исполнилось 84 года. Все произошло как-то быстро, от первых диагнозов, поставленных врачами скорой, до страшного заключения врачей в больнице о тяжелых последствиях проблем с сердцем. И вот мы ждем с ней уже вторую скорую, а она спорит, не хочет ехать, руководит, как и положено жене генерала, но в итоге сдается и соглашается на госпитализацию. Татьяну Ивановну сразу положили в реанимацию, она еще была в сознании, но состояние ухудшалось — подключили к ИВЛ, ввели в медикаментозный сон. Оставалась надежда на стабилизацию, но этого не произошло. Она ушла из жизни без боли, во сне», - рассказала Юлия.
Татьяну Ивановну похоронят на Троице-Лыковском кладбище, рядом с могилой ее мужа, папы Сергея — Леонида Филипповича.
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«Рамблер», Сергей Доренко
родился 18 октября 1959 года в Керчи. С октября 1996 по сентябрь 2000 года был ведущим информационных программ "Время" и "Авторская программа Сергея Доренко" на канале ОРТ.