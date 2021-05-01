Экс-кандидатка в президенты Украины Надежда Савченко стала дояркой

Савченко в 2014 году была взята в плен бойцами ЛНР. Это произошло вблизи поселка Металлист, где в результате обстрела погибли журналисты ВГТРК. В России её обвинили в причастности к смерти репортеров, осудили на 22 года, но позже помиловали указом президента РФ. После этого украинские власти наградили Савченко, а затем возбудили против неё уголовное дело за подготовку путча.