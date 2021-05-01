Экс-кандидатка в президенты Украины Надежда Савченко стала дояркой

«Люди часто спрашивают, чем сейчас занимается Надежда Савченко? Просто живу. Когда есть время и возможность, я помогаю хорошим людям», — сообщила она, опубликовав снимки, на которых доит корову, ухаживает за теленком, разжигает печь и метёт улицу.
Савченко в 2014 году была взята в плен бойцами ЛНР. Это произошло вблизи поселка Металлист, где в результате обстрела погибли журналисты ВГТРК. В России её обвинили в причастности к смерти репортеров, осудили на 22 года, но позже помиловали указом президента РФ. После этого украинские власти наградили Савченко, а затем возбудили против неё уголовное дело за подготовку путча.
В 2019 году Савченко выдвигала кандидатуру на президентских выборах.
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