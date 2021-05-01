«Сознание Шариковых»: Гузеева оскорбила россиян

Лера Кудрявцева пожаловалась в инстаграме не невоспитанного попутчика, который ехал вместе с ней в «Сапсане».

«Вот скажите мне, как можно ехать в поезде и битый час громко на весь вагон трындеть по телефону? Ну, выйди в тамбур, напиши SMS Пока заканчивала сообщение, вроде замолчал. Аллилуйя! Как вы относитесь к таким ситуациям? Может, это я просто псих?», - возмутилась Кудрявцева.

«Хамы, Лер! Всегда об этом думаю. Хотят жить, как в Швейцарии, но сознание Шариковых», - написала она.

Фоллловеры поддержали обеих телеведущих. Они согласились, что бытовое хамство в общественных местах просто зашкаливает.

«Люди думают что кроме них нет никого, и все происходящее вертится, вокруг них , им все равно, есть ли кто-нибудь рядом, никакого уважения, к окружающим».

Однако и Гузеевой припомнили резкие высказывания.

«Вы себя ведёте как торговка на базаре. Так что уж точно не Вам судить».

Как ранее писал «Рамблер», телеведущая Лариса Гузеева и блогер Валя Karna.val стали членами жюри шоу «ТикТок Талант» и поспорили о современном искусстве.

Одним из участников программы стал музыкант, который спроектировал и собрал музыкальный инструмент из водопроводных труб - трубофон - и сыграл Моцарта.