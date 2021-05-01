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Гузеева обвинила россиян в «сознании Шариковых»

Ирина Лебедева
1 час назад
Лера Кудрявцева пожаловалась в инстаграме не невоспитанного попутчика, который ехал вместе с ней в «Сапсане».
«Сознание Шариковых»: Гузеева оскорбила россиян
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
«Вот скажите мне, как можно ехать в поезде и битый час громко на весь вагон трындеть по телефону? Ну, выйди в тамбур, напиши SMS Пока заканчивала сообщение, вроде замолчал. Аллилуйя! Как вы относитесь к таким ситуациям? Может, это я просто псих?», - возмутилась Кудрявцева.
Лариса Гузеева ее тут же поддержала.
«Хамы, Лер! Всегда об этом думаю. Хотят жить, как в Швейцарии, но сознание Шариковых», - написала она.
Фоллловеры поддержали обеих телеведущих. Они согласились, что бытовое хамство в общественных местах просто зашкаливает.
«Люди думают что кроме них нет никого, и все происходящее вертится, вокруг них , им все равно, есть ли кто-нибудь рядом, никакого уважения, к окружающим».
Однако и Гузеевой припомнили резкие высказывания.
«Вы себя ведёте как торговка на базаре. Так что уж точно не Вам судить».
Как ранее писал «Рамблер», телеведущая Лариса Гузеева и блогер Валя Karna.val стали членами жюри шоу «ТикТок Талант» и поспорили о современном искусстве.
Одним из участников программы стал музыкант, который спроектировал и собрал музыкальный инструмент из водопроводных труб - трубофон - и сыграл Моцарта.
Он сказал, что трубы звучат очень интересно - как аналоговый синтезатор.
Валя Karna.val похвалила музыканта, но Гузееву он не впечатлил.
Общество,Шоу-бизнес,Лариса Гузеева,Лера Кудрявцева,
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