Предсказан скорый рост цен на бензин

Новый механизм ценообразования не приведет к падению цен на бензин в России . В нынешнем году цены вырастут на 5-6%. В этом уверен глава аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов . Его цитирует URA.RU.

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«Данный механизм направлен на их сдерживание, но он работает в ограниченных пределах, и несмотря на корректировку вряд ли получится добиться тех результатов, которые ставят Минфин и Минэнерго. На заправках цены продолжат расти. Вопрос только в том, насколько быстро они увеличатся», — сказал эксперт.

По его мнению, вопрос в том, как быстро будет дорожать топливо.

Доктор экономических наук Сергей Ежов считает, что механизм предназначен для стабилизации рынка.

«Данные меры направлены на то, чтобы цена на бензин не выросла еще сильнее, а не на ее снижение в данный момент», — пояснил эксперт.

По его словам, корректировка исправляет недостаток формулы, которая сложилась из-за того, что индикативная цена слишком быстро индексировалась.

Напомним, на днях на внутреннем рынке ввели скорректированный демпфирующий механизм на топливо. Компаниям компенсируют большую часть убытков.