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Россиян предупредили о скором росте цен на бензин

Майк Габриелян
45 минут назад
Новый механизм ценообразования не приведет к падению цен на бензин в России. В нынешнем году цены вырастут на 5-6%. В этом уверен глава аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов. Его цитирует URA.RU.
Предсказан скорый рост цен на бензин
Фото: ТАССТАСС
«Данный механизм направлен на их сдерживание, но он работает в ограниченных пределах, и несмотря на корректировку вряд ли получится добиться тех результатов, которые ставят Минфин и Минэнерго. На заправках цены продолжат расти. Вопрос только в том, насколько быстро они увеличатся», — сказал эксперт.
По его мнению, вопрос в том, как быстро будет дорожать топливо.
Доктор экономических наук Сергей Ежов считает, что механизм предназначен для стабилизации рынка.
«Данные меры направлены на то, чтобы цена на бензин не выросла еще сильнее, а не на ее снижение в данный момент», — пояснил эксперт.
По его словам, корректировка исправляет недостаток формулы, которая сложилась из-за того, что индикативная цена слишком быстро индексировалась.
Напомним, на днях на внутреннем рынке ввели скорректированный демпфирующий механизм на топливо. Компаниям компенсируют большую часть убытков.
Ранее «Рамблер» сообщал, что для украинцев цена на газ выросла в 14 раз.
Общество,Григорий Баженов,Минэнерго,Минфин,РИА Ura.ru,Россия,
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