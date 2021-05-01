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Свадьбу в  Домодедово сняли на видео

Юрий Столбов
1 час назад
Пассажиры решили сыграть свадьбу в столичном аэропорту Домодедово. Их рейс сильно задерживался. Паре, видимо, не терпелось отметить радостное событие. Видео опубликовал телеканал "Москва 24".
Жених и невеста начали танцевать прямо в аэропорту. Другие пассажиры окружили молодых и стали кричать им "горько".
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