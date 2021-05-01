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Оценена вероятность наследственной передачи рака

Ювелина Бернст
1 час назад
Онколог и химиотерапевт Андрей Базылев оценил вероятность наследственной передачи рака, сообщает «Пятый канал».
Оценена вероятность наследственной передачи рака
Фото: ТАССТАСС
Врач отметил, что рак не считается наследственным заболеванием, но есть риск унаследовать мутации, повышающие риск развития какого-либо вида онкологии.
Чтобы определить риск наследования рака, Базылев рекомендовал обратить внимание на три вещи. Во-первых, болел ли раком кто-то из родственников в возрасте до 50 лет. Во-вторых — наличие одинакового онкозаболевания у двух-трех родственников. И в-третьих, развитие рака, нехарактерного для образа жизни конкретного человека. Например, рак легкого у человека, который никогда не курил.
При этом доктор призвал не беспокоиться, если у кого-то в семье было обнаружено что-то из перечисленного. Базылев посоветовал обратиться к онкологу или генетику, которые с помощью анализов на мутации смогут подтвердить или опровергнуть риск возникновения рака.
В апреле главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ Андрей Каприн сообщил, что заболеваемость и смертность от рака в России выше среднемировых показателей. Чаще всего в стране болеют колоректальным раком, а также раком молочной железы.
Общество,Андрей Каприн,Минздрав РФ,
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