Оценена вероятность наследственной передачи рака

Онколог и химиотерапевт Андрей Базылев оценил вероятность наследственной передачи рака, сообщает «Пятый канал».

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Врач отметил, что рак не считается наследственным заболеванием, но есть риск унаследовать мутации, повышающие риск развития какого-либо вида онкологии.

Чтобы определить риск наследования рака, Базылев рекомендовал обратить внимание на три вещи. Во-первых, болел ли раком кто-то из родственников в возрасте до 50 лет. Во-вторых — наличие одинакового онкозаболевания у двух-трех родственников. И в-третьих, развитие рака, нехарактерного для образа жизни конкретного человека. Например, рак легкого у человека, который никогда не курил.

При этом доктор призвал не беспокоиться, если у кого-то в семье было обнаружено что-то из перечисленного. Базылев посоветовал обратиться к онкологу или генетику, которые с помощью анализов на мутации смогут подтвердить или опровергнуть риск возникновения рака.