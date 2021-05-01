Путин поручил запустить пилотный проект по оценке управленческих компетенций студентов

"Автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей" обеспечить совместно с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации реализацию в 2021-2022 и 2022-2023 учебных годах пилотного проекта по оценке универсальных управленческих компетенций обучающихся по образовательным программам высшего образования и по результатам его реализации представить предложения о целесообразности включения информации об оценке этих компетенций в документы о высшем образовании и о квалификации", - говорится в тексте поручений.