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Путин поручил запустить пилотный проект по оценке управленческих компетенций студентов

ТАССиещё 3
1 час назад
Срок выполнения поручения президента - 1 сентября 2022 года и 1 сентября 2023 года
Путин поручил запустить пилотный проект по оценке управленческих компетенций студентов
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Президент России Владимир Путин поручил АНО "Россия - страна возможностей" совместно с Минобрнауки РФ запустить пилотный проект по оценке управленческих компетенций студентов вузов. Об этом в субботу сообщается на сайте Кремля по итогам заседания наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей", состоявшегося 26 марта.
"Автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей" обеспечить совместно с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации реализацию в 2021-2022 и 2022-2023 учебных годах пилотного проекта по оценке универсальных управленческих компетенций обучающихся по образовательным программам высшего образования и по результатам его реализации представить предложения о целесообразности включения информации об оценке этих компетенций в документы о высшем образовании и о квалификации", - говорится в тексте поручений.
Срок выполнения поручения - 1 сентября 2022 года и 1 сентября 2023 года.
Ответственными за исполнение поручения назначены генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров и глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
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