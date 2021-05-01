В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

В России за сутки выявили 8697 случаев коронавируса

RT на русскомиещё 1
1 мая 2021
В России общее число зарегистрированных случаев коронавируса за сутки увеличилось на 8697 и достигло 4 823 255. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в стране.
8697 случаев коронавируса выявили за сутки в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Число летальных исходов от осложнений коронавирусной инфекции увеличилось на 342 и достигло 110 862.
За последние 24 часа вылечились 7339 человек, всего за время пандемии выздоровели 4 443 922 пациента.
Днём ранее в России выявили 9270 случаев коронавируса, скончались 392 человека, выздоровели — 8637.
Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал о главном преимуществе российской вакцины «Спутник V» перед зарубежными аналогами.
Общество,Александр Гинцбург,Россия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители