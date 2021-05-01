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Облачность в Сочи: почему в Москве отменили или задержали около 40 рейсов

Газета.Ruиещё 15
22 минуты назад
В столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево из-за погодных условий в Сочи и ряде других городов за сутки было отменено и задержано в общей сложности 39 рейсов. Пассажиры-молодожены — из-за задержки рейса в Сочи даже решили начать свадьбу прямо в аэропорту Домодедово.
Свадьба в аэропорту: в Москве отменили около 40 рейсов
Фото: Газета.RuГазета.Ru
За текущие сутки в трех аэропортах Москвы – Внуково, Домодедово и Шереметьево - было отменено и задержано в общей сложности 39 рейсов. Причиной задержки рейсов в несколько российских городов являются ухудшившиеся погодные условия.
Так, в аэропорту Сочи минувшей ночью скопилось более двух тысяч человек, ожидавших вылетов из-за того, что 21 рейс не смог прибыть в город по погодным условиям, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Низкая облачность в районе аэропорта с 21:00 не позволяла экипажам увидеть полосу, поэтому самолеты уходили на запасные аэродромы, в частности – в Минеральные Воды, передает РИА "Новости". К утру ситуация начала улучшаться и в течение дня, 1 мая, число остающихся в воздушной гавани пассажиров сократилось до 577 человек.
"Аэропорт Сочи возобновил прием воздушных судов. Видимость в районе аэродрома улучшилась. Часть воздушных судов находятся в пунктах вылета. Аэропорт Сочи максимально усилился и готов к обслуживанию с запредельной нагрузкой, чтобы выйти в расписание. Вылета в Сочи из других аэропортов ожидают 22 рейса", - указывалось в сообщении.
Со всеми пассажирами работали представители авиакомпаний. Администрация аэропорта Сочи в течение вечера 1 мая пообещала урегулировать ситуацию и отправить четыре рейса в Москву и один в Краснодар. По причине задержки рейса летевшая из Москвы в Сочи пара решила начать свадьбу прямо в Домодедово. Молодожены под аплодисменты присутствующих исполнили первый танец брачующихся в зале ожидания, причем невеста была в свадебном платье, а муж – в черном праздничном костюме.
В Домодедово "Газете.Ru" рассказали, что рейс должен был вылететь вечером 30 апреля, но был задержан, и вылет состоялся утром 1 мая, так что молодожены продолжили празднество уже в Сочи. Рейс из Питера в Сочи авиакомпании "Россия" также задерживали более, чем на 10 часов, пассажиры сидели на чемоданах в Пулково, сообщает "Фонтанка".
"Пассажирам рейса в Сочи два раза предоставлялись напитки и питание. Рейсу 5605 предоставлялось питание, напитки. Пассажирам с детьми предоставили гостиницу", - сообщили в авиакомпании "Россия".
В других городах также были отменены рейсы из-за непогоды. Так, в аэропорту Южно-Сахалинска и вовсе шел мокрый снег с сильным ветром, свалившим несколько столбов линий электропередач, что также создало нелетные условия и привело к отмене рейсов. В петербургском аэропорту были задержаны пять внутренних рейсов (в том числе – в Москву и в Сочи) и два международных – в Барселону и на Кипр.
В екатеринбургском аэропорту "Кольцово" 1 мая также были задержаны рейсы сразу нескольких авиакомпаний. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура. "В аэропорту Екатеринбурга задержаны рейсы авиакомпаний "Победа" и Nordwind по маршрутам Екатеринбург - Москва и Екатеринбург - Симферополь. На рейсы ожидается более 200 пассажиров", - говорится в комментарии надзорного ведомства. Причиной было названо позднее прибытие воздушных судов. Ситуация взяла на контроль транспортная прокуратуры региона, передает Ura.Ru.
Стоит отметить, что из Москвы были отменены также и международные рейсы, например - из Внуково были отменены рейсы в Ташкент и Абу-Даби, из Домодедово – вылеты в Анталью, Ларнаку (Кипр), Ош (Киргизия), Бишкек, Ереван и Акабу (Иордания). При этом, МЧС не выпускало никаких предупреждений о неподходящих погодных условиях в российской столице, и весь день 1 мая в городе было солнечно, тепло и сухо. В самих аэропортах о причинах отмены не сообщили.
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