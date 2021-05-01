Свадьба в аэропорту: в Москве отменили около 40 рейсов

Так, в аэропорту Сочи минувшей ночью скопилось более двух тысяч человек, ожидавших вылетов из-за того, что 21 рейс не смог прибыть в город по погодным условиям, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
"Аэропорт Сочи возобновил прием воздушных судов. Видимость в районе аэродрома улучшилась. Часть воздушных судов находятся в пунктах вылета. Аэропорт Сочи максимально усилился и готов к обслуживанию с запредельной нагрузкой, чтобы выйти в расписание. Вылета в Сочи из других аэропортов ожидают 22 рейса", - указывалось в сообщении.