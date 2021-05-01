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Диетолог назвала безопасное для здоровья количество яиц на Пасху

Lenta.ru
42 минуты назад
Врач-терапевт, диетолог, нутрициолог клиники эстетической медицины Seline Мария Черняева в беседе с радио Sputnik назвала безопасное для здоровья количество яиц на Пасху.
Названо безопасное для здоровья количество яиц на Пасху
Фото: Виктор Толочко / РИА НовостиВиктор Толочко / РИА Новости
По ее словам, тем, кто соблюдал Великий пост, в день Пасхи лучше съесть не больше одного яйца. Она отметила, что в период праздников у многих людей возникает обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта из-за повышенной нагрузки на желудок и ферментативную систему организма. «Яйца вообще тяжелый продукт, поэтому можно начать с белка, потом потихоньку присоединить желток, потому что в этот день будет еще и кулич, возможно, пасха, какие-то шашлыки», — сказала специалист.
Черняева посоветовала в качестве угощения на Пасху использовать перепелиные яйца. Диетолог пояснила, что они меньше по размеру, поэтому съесть их можно больше. Однако не стоит увлекаться, предупредила специалист. Она подчеркнула, что питательных веществ в перепелиных яйцах больше, чем в куриных.
Ранее пищевой химик-технолог Сергей Белков предупредил, что использовать вместо специальных красителей для пасхальных яиц обычные маркеры и краски может быть опасно. Вместо этого он призвал красить пасхальные яйца луковой шелухой или свекольным соком.
Общество,Сергей Белков,ИА Sputnik,
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