Названо безопасное для здоровья количество яиц на Пасху

По ее словам, тем, кто соблюдал Великий пост, в день Пасхи лучше съесть не больше одного яйца. Она отметила, что в период праздников у многих людей возникает обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта из-за повышенной нагрузки на желудок и ферментативную систему организма. «Яйца вообще тяжелый продукт, поэтому можно начать с белка, потом потихоньку присоединить желток, потому что в этот день будет еще и кулич, возможно, пасха, какие-то шашлыки», — сказала специалист.