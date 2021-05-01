«Позор!»: подарок ветеранам ко Дню Победы возмутил Сеть

Россияне возмущены подачками ветеранам и требуют справедливости, сообщает ИА DEITA.RU.

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В соцсетях жительница Приморья поделилась праздничным набором, который местные власти преподнесли ее бабушке ко Дню Победы. В состав «продуктовой корзины» вошли колбаса, конфеты, сайра, чай, кофе, сыр, бутылка водки и два яблока.

Комментаторы уже прозвали набор «закусью», и в сети разгорелся жаркий спор – достоин ли такой комплект ветеранов войны, или это очередной «распил» бюджетных остатков. Люди предполагают, что местные чиновники всего лишь поделились остатками со своих корпоративов.

Зачем там бутылка водки – большинство не понимает. Однако есть и защитники подарка. В частности, один из комментаторов предполагает, что водка будет очень кстати к столу, когда ветераны помянут своих фронтовых и тыловых товарищей.

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Иные пишут, что раньше школьники приходили к ветеранам домой с корзинами фруктов, те тепло встречали их чаем, и ребята помогали по хозяйству. Люди поднимают вопрос важности помощи в быту – по их мнению, это важнее подобных подачек.

Также отмечается, что продукция в наборе – отнюдь не дешевая. Сайра стоит «не пятьдесят рублей», да и кофе довольно неплохого качества. Как и водка. Впрочем, таких людей меньшинство.