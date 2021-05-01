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Свыше 30 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

Вечерняя Москваиещё 1
57 минут назад
В ночь на субботу, 1 мая в аэропортах столичного авиаузла отменили и задержали в общей сложности 33 авиарейса.
Более 30 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах
Фото: Денис Гришкин /АГН МоскваДенис Гришкин /АГН Москва
В Домодедове шесть рейсов отменили и 16 задержали. В Шереметьеве три рейса задержаны. В аэропорту Внуково отменили шесть рейсов и задержали два рейса.
Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:
Общество,Международный аэропорт Внуково,Аэропорт Шереметьево,Москва,
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