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Сотрудников старших возрастов снова могут отправить на удаленку

Российская Газета
43 минуты назад
Дистанционная работа для людей старших возрастных групп с 1 мая становится не обязательной, а рекомендованной. Об этом говорится в постановлении правительства от 2 марта нынешнего года.
Возрастных сотрудников могут отправить на удаленку
Фото: Евгений Биятов / РИА НовостиЕвгений Биятов / РИА Новости
До этого год действовали временные правила, по которым возрастных работников нужно было отправлять работать из дома в обязательном порядке. Делалось это для сохранения здоровья людей в возрасте 65+, которые попадают в группу риска по инфекционным заболеваниям. По оценке Совета Федерации, сегодня в России порядка 10 миллионов работающих пенсионеров.
Временные правила сначала хотели отменить с 1 апреля, но потом их действие продлили до конца апреля. С 1 мая работодателям будет рекомендовано, исходя из складывающейся обстановки, связанной с распространением COVID-19, переводить работников в возрасте 65 лет и старше на дистанционную работу.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пока ситуация с коронавирусом находится в "достаточно хрупком" равновесии.
Попова отметила, что темпы распространения инфекции последние четыре недели остаются стабильными, динамики снижения случаев заражения пока нет. Но так как инфекция приобретает черты сезонной, то к осени возможно осложнение ситуации. И тогда снова число заболевших начнет расти.
Общество,Анна Попова,Роспотребнадзор,Совет Федерации,
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