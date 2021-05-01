Возрастных сотрудников могут отправить на удаленку

Дистанционная работа для людей старших возрастных групп с 1 мая становится не обязательной, а рекомендованной. Об этом говорится в постановлении правительства от 2 марта нынешнего года.

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До этого год действовали временные правила, по которым возрастных работников нужно было отправлять работать из дома в обязательном порядке. Делалось это для сохранения здоровья людей в возрасте 65+, которые попадают в группу риска по инфекционным заболеваниям. По оценке Совета Федерации , сегодня в России порядка 10 миллионов работающих пенсионеров.

Временные правила сначала хотели отменить с 1 апреля, но потом их действие продлили до конца апреля. С 1 мая работодателям будет рекомендовано, исходя из складывающейся обстановки, связанной с распространением COVID-19, переводить работников в возрасте 65 лет и старше на дистанционную работу.