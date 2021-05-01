Застрявший на Produce Camp россиянин рассказал о впечатлениях

Переводчик из Владивостока Влад Иванов
, который застрял на китайском конкурсе талантов Produce Camp 2021, рассказал о своих впечатлениях. По его словам, за время участия в шоу он получил хороший опыт.
«Я благодарен шоу, думаю, это был хороший опыт для меня. И благодарю фанатов, что отпустили меня», - рассказал юноша в интервью журналу New Weekly.
24 апреля состоялся финал шоу, на котором в группу попали 10 человек. По итогам зрительского голосования Иванов не вошел в их число.
Ранее «Рамблер» писал о том, как Влад Иванов стал звездой вокального шоу, не умея петь. Парень работал на китайской «Фабрике звезд» переводчиком одного из артистов, когда его смазливую внешность заметили продюсеры и предложили поучаствовать в проекте. Тот взял себе псевдоним Lelush. Парень не умеет петь и двигаться на сцене, но зрители буквально обожают его выступления, которые мгновенно вирусятся в их сети.
Уйти сам Влад не может, иначе будет огромный штраф по контракту, а специально ужасно исполненные композиции не помогают вылететь с проекта, потому что все в восторге.