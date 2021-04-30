Попова оценила эпидемиологическую ситуацию в России

России на данный момент не наблюдается значительного роста числа заразившихся коронавирусом, эпидемиологическая ситуация в стране стабильная. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 24», передает ТАСС

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«В России мы пока находимся на стадии стабильной. Значимого увеличения числа ежедневно регистрируемых случаев у нас нет, — сказала она. — Тенденция такая, что каких-то критических значений роста в РФ нет».

Главный санитарный врач отметила, что не ожидает ухудшения ситуации с заболевшими новой коронавирусной инфекцией после майских праздников, но подчеркнула, что такое развитие ситуации будет лишь при полном соблюдении существующих профилактических мер. «Если мы перестанем соблюдать правила, то при тех тенденциях, которые есть в мире, риски возникнут», — указала Попова.

Глава Роспотребнадзора также указала, что у тех, кто привился российской вакциной, к коронавирусу вырабатывается стойкий иммунитет, который держится не меньше 10-12 месяцев.

«Мы уже сегодня видим, что иммунитет после прививки держится достаточно долго —10 месяцев и год... И мы видим, что иммунитет достаточно устойчивый», — сказала она.

По словам Поповой, на сегодняшний день специалисты выявили в России более 350 случаев заражения британским штаммом коронавируса и около 20 случаев южноафриканского штамма. «На сегодняшний день есть распространение и есть завозы. У нас выявлено более 350 случаев британского штамма, около 20 — южноафриканского», — сказала Попова.