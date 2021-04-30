Голикова объявила о снижении смертности от COVID в России

Как писал «Рамблер», на сегодняшний день в России выявлено 4 805 288 случаев заболевания коронавирусом в 85 регионах. За последние сутки выявлен 8 731 новый случай заболевания.

Наибольший прирост заболевших наблюдается в Москве – 2 662 человека за последние сутки. За сутки умерли 397 человек. За весь период зафиксировано 110 128 летальных исходов, выздоровели 4 427 946 человек.