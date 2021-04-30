Голикова объявила о снижении смертности от COVID в России

«В РФ мы пока находимся на стадии стабильной. Значимого увеличения числа ежедневно регистрируемых случаев у нас нет. Тенденция такая, что каких-то критических значений роста в РФ нет», - заявила Попова в эфире телеканала «Россия 24», цитата по ТАСС.
Как писал «Рамблер», на сегодняшний день в России выявлено 4 805 288 случаев заболевания коронавирусом в 85 регионах. За последние сутки выявлен 8 731 новый случай заболевания.
Наибольший прирост заболевших наблюдается в Москве – 2 662 человека за последние сутки. За сутки умерли 397 человек. За весь период зафиксировано 110 128 летальных исходов, выздоровели 4 427 946 человек.