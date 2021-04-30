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Голикова объявила о снижении смертности от COVID в России

Вероника Полынина
41 минуту назад
Вице-премьер России и глава российского оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса Татьяна Голикова заявила о снижении смертности от COVID-19 в России, передает РИА «Новости».
Голикова объявила о снижении смертности от COVID в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что рост заболеваемости коронавирусом в России нельзя назвать критичным.
«В РФ мы пока находимся на стадии стабильной. Значимого увеличения числа ежедневно регистрируемых случаев у нас нет. Тенденция такая, что каких-то критических значений роста в РФ нет», - заявила Попова в эфире телеканала «Россия 24», цитата по ТАСС.
Как писал «Рамблер», на сегодняшний день в России выявлено 4 805 288 случаев заболевания коронавирусом в 85 регионах. За последние сутки выявлен 8 731 новый случай заболевания.
Наибольший прирост заболевших наблюдается в Москве – 2 662 человека за последние сутки. За сутки умерли 397 человек. За весь период зафиксировано 110 128 летальных исходов, выздоровели 4 427 946 человек.
Общество,Анна Попова,Татьяна Голикова,Роспотребнадзор,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,Россия,
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