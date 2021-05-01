Когда за поход в магазин придется заплатить трижды

Наверняка каждый хоть раз случайно что-то разбивал в магазине или съедал конфету на развес до ее оплаты на кассе. Заметив случившееся, охрана магазина может потребовать оплатить товар или пригрозить штрафом. Эксперты рассказали агентству "Прайм", законно ли это.

Фото: © РИА Новости. Александр Поготов © РИА Новости. Александр Поготов

ШТРАФЫ ВНЕ ЗАКОНА

В магазинах и торговых центрах администрация любит размещать таблички о неких штрафах, например, за вход с мороженым, за выброшенный в неположенном месте фантик или за курение в неотведённом месте.

Однако такие таблички носят скорее психологический характер, чтобы не нарушались требования администрации магазина. В то же время они вводят потребителей в заблуждение, что магазин якобы вправе накладывать некие санкции от потребителей, отмечает заместитель руководителя Роскачества, эксперт по защите прав потребителей Александр Борисов

Сотрудники магазина не могут привлекать посетителей к ответственности, например, за нахождение в магазине в спортивном костюме, парковку около входа или вход в здание на роликах, с фото- и видеотехникой, с мороженным или напитками в руках. Любая попытка — это развод на деньги, подчеркивает адвокат Юлия Кузнецова

"Все это можно делать и магазины не вправе отказывать вам в обслуживании, иначе уже магазин нарушает право потребителя и может быть привлечен к ответственности", — говорит адвокат.

По общему правилу, магазин не вправе отказать своему клиенту в обслуживании. Договор купли-продажи, заключаемый между магазином и потребителем в момент совершения покупки, предусматривает недопустимость отказа в обслуживании покупателя, если интересующий товар доступен для приобретения, а у покупателя достаточно денежных средств для оплаты (п. 3 ст. 426 ГК РФ ), указывает она.

В свою очередь, отказ потребителю в предоставлении товаров либо доступе к товарам по причинам, связанным с состоянием его здоровья, влечет наложение штрафов по ч. 5 ст. 14.8 КоАП РФ. За данное нарушение на должностное лицо может быть наложен штраф в размере от тридцати до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от трехсот до пятисот тысяч рублей, констатирует Кузнецова.

Однако важно отделять штрафы такого незаконного рода от наказаний, предусмотренных законом, предупредил Борисов.

НАКАЗАТЬ ВСЕ-ТАКИ МОГУТ

В случае недостойного поведения в магазине или торговом центре покупатель может быть оштрафован за следующие правонарушения:

— мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества;

— потребление наркотиков, алкогольной продукции;

— курение;

— появление в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность.

Что касается съеденных в магазине товаров, то де-юре это можно квалифицировать как уничтожение или порча чужого – принадлежащего магазину – имущества. На практике продавцы относятся к этому лояльно, если вы оплачиваете товар на кассе до выхода из магазина. В противном случае возможен административный штраф за умышленное повреждение в 300-500 рублей (ст. 7.17 КоАП РФ) или хищение (ст. 7.27 КоАП РФ) от 3 тысяч рублей. При наличии отягчающих обстоятельств наступает уголовная ответственность.

При этом назначать наказание в виде штрафа могут лишь уполномоченные на то государственные органы и организации, круг которых строго прописан в действующем законодательстве. Никакие магазины, кинотеатры, рестораны и прочие коммерческие организации и частные предприниматели таким правом не наделены, говорит адвокат.

"Есть, органы полиции, которые вправе составить протокол или зафиксировать факт порчи, есть суд, который рассматривает требования (иск) о возмещении вреда", — говорит Борисов.

В этой цепочке "штрафующих" отсутствуют продавцы, охранники и администраторы. Если с вас требуют денег, вызывайте полицию, поскольку уже в действиях "требующих" усматриваются разные составы преступлений, от ст. 330 УК РФ — самоуправство, до ст. 163 УК РФ – вымогательство, обращает внимание эксперт по защите прав потребителей.

КОГДА ПЛАТИТЬ НЕ НУЖНО

Итак, если в магазине к вам подошли и требуют заплатить штраф, необходимо следовать следующему алгоритму:

Во-первых, нужно узнать кто эти люди — спросите у них наименование организации, их ФИО, должность, попросите предъявить служебное удостоверение, советует Кузнецова.

Затем необходимо уточнить, в каких именно ваших действиях состоит нарушение, в чем оно заключается, и какая правовая норма была нарушена.

"Назначить штраф могут только после того, как вас признают виновным в совершении правонарушения. Соответственно должна предшествовать наложению штрафа процедура привлечения к ответственности. Если вы согласны с правонарушением, то должностное лицо вправе вынести постановление о привлечении вас к административной ответственности", — поясняет адвокат.

Если вы не согласны с правонарушением, то составляется сначала протокол, назначается дата и время рассмотрения данного протокола, по результатам которого принимается решение о привлечении вас к ответственности, прекращении дела, либо отказе в привлечении к ответственности, добавляет она.

В случае, если к вам подошли сотрудники магазины (охранник, продавец, администратор) и сообщают вам, что сейчас будут штрафовать, спросите у них: какой закон вы нарушили и какой правовой нормой на них наделены полномочия по назначению штрафа, рекомендует Кузнецова.

Бывает, что кассир и охранник магазина вступают в сговор – на кассе "забывают" пробить какой-нибудь товар. А на выходе охранник проверяет чек и выявляет "украденное". Затем он объявляет своей жертве, что по инструкции следует вызвать полицию, но потом соглашается уладить вопрос с помощью денег. Это подлог, за который работников магазина могут наказать по закону, поэтому эксперты призывают не поддаваться на шантаж.