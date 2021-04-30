За выезд из России захотели брать деньги

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Вчера состоялась презентация национального проекта по развитию внутреннего туризма «Туризм и индустрия гостеприимства». Кожемяко принял в ней участие. В ходе мероприятия он рассказал, что некоторые инвесторы предлагают усилить роль внутреннего туризма путем введения выездного сбора. Губернатор высказал мнение, что эта идея заслуживает внимания.

Он сообщил, что россияне каждый год вывозят в другие страны 36 миллиардов долларов. Также чиновник отметил, что граждане хотят пользоваться туристическими услугами внутри страны.

«В первую очередь, это нарушение статьи 27 Конституции о свободе передвижения граждан», — прокомментировала слова Кожемяко пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.