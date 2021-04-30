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За выезд из России захотели брать деньги

Алиса Селезнёва
1 час назад
В России следует ввести выездной сбор. Об этом, как сообщает «Интерфакс», заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
За выезд из России захотели брать деньги
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Вчера состоялась презентация национального проекта по развитию внутреннего туризма «Туризм и индустрия гостеприимства». Кожемяко принял в ней участие. В ходе мероприятия он рассказал, что некоторые инвесторы предлагают усилить роль внутреннего туризма путем введения выездного сбора. Губернатор высказал мнение, что эта идея заслуживает внимания.
Он сообщил, что россияне каждый год вывозят в другие страны 36 миллиардов долларов. Также чиновник отметил, что граждане хотят пользоваться туристическими услугами внутри страны.
«В первую очередь, это нарушение статьи 27 Конституции о свободе передвижения граждан», — прокомментировала слова Кожемяко пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.
Также она высказала мнение, что Россия создаст себе недобросовестную конкуренцию, если, позиционируя себя в качестве части мирового туристического рынка, будет брать с граждан деньги за выезд.
Общество,Олег Кожемяко,Ирина Тюрина,Российский союз туриндустрии,Приморский Край,Россия,
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