На федеральной территории «Сириус» начал работу отдел внутренних дел

1 мая начал работу отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации
по федеральной территории «Сириус». Это подразделение было образовано в соответствии с приказом Министра внутренних дел Российской Федерации
генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева.В течение нескольких месяцев проводился отбор и комплектование сотрудников отдела. В нем будут нести службу представители всех подразделений, необходимых для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан на обслуживаемой территории.Начальником ОМВД России по федеральной территории «Сириус» назначен подполковник полиции Алексей Илюшкин.Накануне был проведен строевой смотр. Руководители подразделений проверили соответствие внешнего вида полицейских уставным требованиям, наличие удостоверений и жетонов. Также была дана оценка состоянию служебного автотранспорта.Сегодня сотрудники ОМВД России по федеральной территории «Сириус» приступили к выполнению служебных обязанностей.На торжественном построении присутствовали руководители исполнительной власти города Сочи и федеральной территории «Сириус», а также представители ГУ МВД России по Краснодарскому краю и УВД по городу Сочи.С открытием отдела личный состав поздравил заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковник полиции Аркадий Гостев
. По его поручению поздравительную телеграмму зачитал заместитель начальника ГУ МВД России по Краснодарскому краю – начальник УВД по городу Сочи генерал-майор полиции Сергей Огурцов.Как отметил Аркадий Гостев, руководству и сотрудникам предстоит в кратчайшие сроки сплотить коллектив и, внимательно изучив особенности службы в новом публично-правовом образовании, наладить эффективную работу по охране порядка и безопасности. Заместитель Министра пожелал коллегам здоровья и успехов в работе.Участники мероприятия ознакомились с условиями несения службы сотрудниками отдела.Адрес ОМВД России по федеральной территории «Сириус»: город Сочи, Адлерский район, улица Лесная, 20А. Прямой телефон дежурной части – (862) 263-85-98. Телефон доверия – (800) 222-74-47.