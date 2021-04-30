Доктор Мясников усомнился в сознательности россиян

Врач и телеведущий Александр Мясников спрогнозировал скорое наступление новых волн коронавируса и усомнился в сознательности россиян в вопросах вакцинации. Об этом он порассуждал в Telegram

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По словам Мясникова, по количеству полностью вакцинированных от коронавируса жителей Россия находится на последнем месте среди основных европейских стран. Он привел данные, согласно которым в России прививку сделали 4,9 процента населения. В то же время в Великобритании привились 21,1 процента жителей, во Франции — 8,8 процента, а в Германии — 7,5 процента. Кроме того, он опубликовал данные из США, где вакцинировали 29,9 процента населения, и Израиля — там прививку сделали 56,1 процента.

«Не в таком мы уж и шоколаде » — констатировал врач. Мясников добавил, что в последнее время в России начала расти смертность от коронавируса.

«Понятно уже, что если все пустить на сознательность населения, то рывка вперед уже не будет. Я беседую с людьми, мне пишут отовсюду, я знаю, что говорю», — заверил доктор. При этом, по его мнению, «время поджимает», так как в ближайшем будущем ожидаются новые волны коронавируса, которых никто не избежит.

Доктор напомнил, что от момента первой вакцинации до выработки антител проходит от полутора до двух месяцев. Именно поэтому специалист уверен, что «выжидательно-пассивная тактика с уговариваниями» в вопросах вакцинации может дорого обойтись — особенно пожилым людям и людям с хроническими болезнями.