На случай биологической атаки: Онищенко предложил ввести новый норматив ГТО

По мнению эксперта, в стране следует ввести специальные меры подготовки на случай биологической атаки на Россию, чтобы граждане были готовы к такому развитию события и понимали, какие действия им следует предпринимать.

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«Оружия массового уничтожения три: химическое, ядерное и биологическое. Химическое уничтожается, ядерное оружие находится под контролем. А вот биологическое — оно сегодня имеет много вопросов. Активные программы есть», — сказал Онищенко.

История вопроса

В России ужесточаются меры по противодействию распространению коронавируса — регионы переходят на режим самоизоляции, внедряют системы контроля передвижения граждан с использованием спецпропусков и QR-кодов, необходимых для выхода на улицу.

Отдельные регионы демонстрируют изоляционистские приёмы борьбы с заразой – так, в Бурятии районные власти перекрывают дороги, а в Чечне планируют полностью закрыть границы для въезда и выезда. В ряде регионов России ограничена продажа алкоголя.

Распространение коронавируса могло произойти после утечки из американской биологической лаборатории, Россия должна поднять вопрос об ответственности за это. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин , сообщает ТАСС во вторник, 27 апреля.

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«Исходя из того, как молчат сателлиты Соединенных Штатов Америки, как сами США молчат, можно сделать вывод: совершенно очевидно, это связано с тем, что у них произошла какая-то утечка в тех лабораториях, которые по всему миру взяли и насоздавали», — сказал он.

Спикер Госдумы призвал США остановить исследования, которые, по его словам, могли привести к появлению коронавируса, а также компенсировать издержки пострадавшим от пандемии странам.

«Понятно, его [вирус] обнаружили в Ухане. Но в Ухане опять-таки лаборатория чья? Американская. Они там финансировали», — отметил Володин.

Он заподозрил, что скорее всего США параллельно продолжают работу по моделированию вируса, и, если ее не остановить, мир окажется «заложником новых и новых ситуаций».

Спикер нижней палаты парламента также напомнил об американских лабораториях в Грузии и Восточной Европе.

«Это надо брать под контроль», — подчеркнул он.

По словам политика, нынешняя пандемия на самом деле имеет искусственное происхождение, поскольку реальных оснований для ее естественного возникновения не было. При этом, скорее всего, изначально вирусом был намеренно инфицирован кто-то из европейских военных, после чего SARS-CoV-2 был завезен в китайский Ухань, который считается первым очагом распространения заболевания.

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«Пандемию привили в Европе кому-то из офицеров или солдат, специально проводят здесь [в Ухане] Всеармейские игры [VII Всемирные летние военные игры 2019 года], приезжают военнослужащие со всего мира, кто-то из них заразный уже приехал, заражает здесь китайца», — раскрыл Жириновский схему распространения инфекции.

Он отметил, что возникновение очага нового вируса в Китае было выгодно Западу, поскольку позволило ему все свалить на Пекин и настроить против него весь мир. При этом южная часть страны была выбрана из-за того, что именно она является наиболее густонаселенной, считает лидер ЛДПР.

ВОЗ назвала маловероятной версию об искусственном происхождении коронавируса в результате утечки из лаборатории. Об этом говорится в докладе по итогу поездки в китайский город Ухань международной группы экспертов для определения источника COVID-19, опубликованном во вторник на сайте организации.

«Лабораторное происхождение пандемии крайне маловероятно», — говорится в документе.

Группа ученых пробыла в Китае почти месяц — с 14 января. Вместе с китайскими экспертами они проводили исследования с целью определить происхождения вируса. Группа посетила Уханьский институт вирусологии, в том числе лабораторию BSL-4, с которой связаны слухи об утечки вируса, больницу, рынок морепродуктов «Хуанань» и центр по контролю и профилактике заболеваний.

В докладе отмечается, что наиболее вероятным является переход вируса к человеку через промежуточного носителя, тем не менее точный путь не определен. Косвенные свидетельства указывают на то, что инфицироваться люди могли как непосредственно от летучих мышей, так и от промежуточного передатчика. К последним относят восприимчивых к вирусу животных, у которых нашли коронавирусы, схожие с SARS-CoV-2. Это, в частности, норки, панголины, кролики, куницы, барсуки и другие.

В феврале эксперты провели пресс-конференцию, в рамках которой подвели итоги работы в Ухане. Они заявили, что сейчас неизвестно, какую роль в распространении вируса сыграл рынок морепродуктов в Ухане, а также сообщили, что между летучими мышами и человеком был промежуточный переносчик вируса. При этом они подчеркнули, что передача вируса к человеку из-за лабораторной утечки маловероятна.

В конце 2019 года Китай проинформировал Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань — возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ 11 марта 2020 года объявила пандемию.

Правительства США, Канады, Австралии, Чехии, Дании, Израиля, Эстонии, Японии, Латвии, Литвы, Норвегии, Республики Корея, Великобритании и Словении заявили о «совместной озабоченности» в связи с докладом экспертов Всемирной организации здравоохранения о происхождении коронавирусной инфекции. Об этом 30 марта сообщается в заявлении на сайте Госдепа США

«Мы присоединяемся к выражению общей обеспокоенности в связи с недавним исследованием, проведенным ВОЗ в Китае, и в то же время подчеркиваем важность совместной работы по разработке и использованию эффективной международной оценки таких вспышек неизвестного происхождения в будущем», — говорится в заявлении.

Представители 14 стран отметили, что миссия ВОЗ имеет решающее значение для продвижения целей глобального здравоохранения. В заявлении указано, что организация не представила информацию в полном формате, а экспертное исследование коронавируса проведено с задержкой и многие образцы были утеряны.

Страны призвали подробно проанализировать ситуацию с COVID-19 во второй фазе. Они также обратились к другим зарубежным государствам для подтверждения приверженности этой цели.

В документе говорится и о создании независимого коллектива экспертов, которые определят истинную причину возникновения вируса, что позволит избежать аналогичных ошибок в будущем.

Ранее ВОЗ опубликовала отчет по итогам поездки ученых в Китай для исследования возникновения коронавируса. В докладе сказано, что лабораторное происхождение COVID-19 маловероятно. Также отмечается, что источник вируса все еще не найден и заявленные гипотезы о его возникновении продолжают изучаться.

В январе 2021 года специалисты ВОЗ прибыли в Китай, чтобы попытаться установить происхождение коронавируса. Основная гипотеза заключалась в том, что вирус был у некоего вида летучих мышей, но затем мутировал и через животное-посредника передался человеку.

Между тем, Wall Street Journal сообщила, что экспертам ВОЗ не удалось установить связь между первым официально заразившимся коронавирусом человеком — «нулевым пациентом» — и рынком морепродуктов и диких животных в Ухане.

Житель Уханя по фамилии Чэнь, который заболел коронавирусом 8 декабря 2019 года, заявил представителям ВОЗ, что его родители покупали продукты еще на одном рынке.