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«Вы мне принесете извинения»:Симоньян переспорила оппозиционера

Алиса Селезнёва
1 час назад
Главред RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Своя правда» поспорила с представителем партии «Яблоко» Николаем Рыбаковым, вынудив его принести извинения. Видеозаписью противостояния она поделилась в Instagram.
«Вы мне принесете извинения»:Симоньян переспорила оппозиционера
Фото: ТАССТАСС
В ходе спора о том, выполняет ли президент России свои обещания, политик заявил, что Владимир Путин обещал преодолеть бедность в стране, но не сдержал слово. Симоньян напомнила, что в своем выступлении, на которое сослался оппозиционер, глава государства на самом деле говорил, что «надо решить проблему».
«Он сказал: «Надо решить». Надо решить, Николай, - это поручение», - пояснила журналистка.
Она подчеркнула, что Рыбаков «сознательно передергивает», да еще и «перебивает женщину».
«Мне неприятно с вами разговаривать», - заявила Маргарита Симоньян.
Представитель партии «Яблоко» в ответ попытался принести ей извинения, вновь перебив главреда RT.
«Вы мне принесите извинения, когда я договорю, ладно?» - попросила она.
Как сообщал «Рамблер», в конце января президент России Владимир Путин в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе назвал основной задачей властей преодоление бедности.
Общество,Маргарита Симоньян,Николай Рыбаков,Владимир Путин,Партия "Яблоко",
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