Дачникам напомнили о штрафах за борщевик

Юрист Егор Редин напомнил, что дачников могут оштрафовать за выращивание наркосодержащих растений и появившийся на участке борщевик Сосновского. Об этом сообщает «Прайм».

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За наркотические растения грозит до восьми лет лишения свободы (если они не дикорастущие и речь идет о злом умысле). Если же они дикорастущие и дачники не спешат от них избавиться, будет назначен штраф в три - четыре тысячи рублей (для должностных лиц - пять - десять тысяч, для юрлиц - 50 - 100 тысяч). Серьезные штрафы грозят и за борщевик.

Как писал «Рамблер», ранее немецкая газета Suddeutsche Zeitung назвал борщевик «чумой средней полосы России». Это растение захватило более миллиона гектаров земель в стране.

В СССР борщевик пытались выращивать в качестве кормовой культуры (эту идею связывают с Иосифом Сталиным), но коровы, которые ели борщевик, давали слишком горькое молоко, а затем растение начало неконтролируемо распространяться.

Suddeutsche Zeitung отмечала, что борщевик прорвался и в страны ЕС : в Польше его называют «местью Сталина», а в Германии его признали «ядовитым растением года».

В конце 2017 года под Москвой нашли более 32 тысяч гектаров земель, заросших борщевиком. В 2018-м власти запустили борьбу с сорняком, выделив на эти цели 300 миллионов рублей.

В ноябре 2018-го в Подмосковье вступили в силу штрафы для собственников земли, чьи участки заросли борщевиком. Граждан за это штрафуют на суммы от двух до пяти тысяч рублей, должностных лиц – на 20-50 тысяч рублей, а для юрлиц штрафы составляют от 150 тысяч до миллиона рублей.

Редин напомнил, что с 2020 года было принято ввести штрафы за наличие борщевика для частных владений по всей России. По закону, борщевик можно уничтожать любым доступным способом: выкапывать, косить или использовать химические средства.