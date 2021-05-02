В Крыму заявили о существенном пополнении водохранилищ

В связи с благоприятно сложившейся синоптической обстановкой притоки воды в крымских водохранилищах за апрель были существенными, суммарный объем увеличился на 24 млн кубометров, сообщили крымские гидрологи.

Отмечается, что таяние остатков снега в горных районах, сопровождаемое выпадением дождей, в первой половине апреля способствовало поддержанию повышенной водности на большинстве рек северного предгорья, сообщили в гидрометцентре.

Средние за месяц расходы воды на основных реках составили: на реке Черная – на 29 % выше нормы; в бассейнах рек Кача, Салгир и в бассейнах малых рек юго-восточного предгорья – в пределах 1-30% нормы; на реках Малый Салгир, Дерекойка и Бельбек – в пределах 44-67% нормы, а на остальных реках – в пределах нормы. В бассейнах большинства селевых рек округов Алушта, Судак и Феодосия сохранялось пересыхание, отметили гидрологи.