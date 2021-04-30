Переход на четырехдневный график работы поддерживает меньше россиян, чем когда-либо. При этом женщины чаще выступают за сокращение числа рабочих дней, чем мужчины. Об этом говорится в исследовании Superjob, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

В поддержку четырехдневки высказались 39 процентов россиян. Их главный аргумент — возможность достичь баланса между работой и личной жизнью. Столько же опрошенных высказались против того, чтобы работать на день меньше. По их мнению, при таких условиях рост экономики и благосостояния граждан будет невозможен или замедлится. Затруднились оценить идею 22 процента россиян.

Больше всего хотят перейти на сокращенную неделю молодежь до 24 лет (43 процента), меньше всего — россияне старше 45 лет (31 процент).

Медведев впервые озвучил такое предложение в 2019 году. По итогам своего выступления на Международной конференции труда в Женеве в июне он поручил Минтруду оценить вопрос введения в перспективе четырёхдневной рабочей недели.

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«Тогда точно не убила, а оживила», — сказал Медведев, отвечая на вопрос, не убила ли пандемия идею о сокращении недели.



«Пандемия внесла свои краски в эту историю. Понятно, что значительная часть людей перешла на удалёнку и действительно трудится уже не пять, а четыре дня и по другому графику, а кто-то вообще иначе строит свой рабочий день. Поэтому я думаю, что мы к этой идее вернёмся», — отметил он.

Зампредседателя Совбеза напомнил, что "Единая Россия» разработала пакет предложений по изменению трудового законодательства, регулированию дистанционного режима работы, рабочего и свободного времени, компенсаций, и эти поправки уже подписал президент.

Медведев обратил внимание на то, что речь идёт не о том, чтобы сократить рабочую неделю в ущерб экономики. «Но это не значит, что мы завтра должны сразу же перейти к этому, потому что, когда я это сформулировал, сразу же посыпались упрёки: «Куда нам сейчас, на какие четыре дня, мы и в пять-то дней не укладываемся, а надо, чтобы экономика росла » Конечно, речь идёт не о том, чтобы перейти на четырёхдневку в ущерб развитию экономики», — пояснил он.

По его словам, такая идея «ценна сама по себе», так как человечество идет к той модели, где должно быть больше пространства, чтобы жить и правильным образом строить свой рабочий день.

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев считает перспективной идею перехода к четырехдневной рабочей неделе, на фоне автоматизации производства это позволит в ряде случаев избежать безработицы.

В четверг он провел заседание круглого стола с представителями профсоюзных организаций, где обсуждались изменения в закон о занятости.

"У нас сейчас идет автоматизация, роботизация, все равно будут высвобождаться те или иные позиции. Сокращенная рабочая неделя позволит избежать в ряде случаев безработицы, это на самом деле очень важно. Так что, мне кажется, эта идея перспективная", — сказал Медведев, говоря о возможности перехода на "четырехдневку".

Он добавил, что одним из очевидных плюсов сокращенной недели будет и то, что у работника появится дополнительное время на восстановление, на собственное развитие, образование и воспитание детей.

Ранее Медведев заявил, что пандемия оживила идею четырехдневной рабочей недели, но переходить на нее надо не в ущерб развитию экономики. Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели Медведев заявил летом 2019 года, будучи премьер-министром РФ, в выступлении на Международной конференции труда в Женеве. Эта тема получила широкий общественный резонанс.

При этом переход на четырехдневную рабочую неделю может проходить постепенно, в качестве эксперимента в отдельных регионах или компаниях можно сокращать рабочее время, считает Дмитрий Медведев.

"Переход к такого рода укороченной неделе может быть ступенчатым, мы же об этом изначально говорили. В некоторых компаниях сокращается продолжительность рабочего дня в пятницу. Можно это делать в масштабах эксперимента в целом регионе, в группе компаний — сокращать на час, на два, на три", — уточнил он.



"В конечном счете, если не будет происходить фундаментальных изменений, мы не почувствуем, что что-то разбалансируется, это может вылиться и с принятие подобных решений", — добавил Медведев, говоря о возможности перехода к четырехдневной рабочей неделе.

Медведев подчеркнул, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю не должны уменьшаться зарплата и падать производительность труда.

"Некоторые компании прямо объявили четырехдневку. Но мы с вами взрослые люди и понимаем, что здесь должно быть соблюдено несколько условий. Первое: вне всякого сомнения, не должна уменьшится зарплата — пять дней, четыре дня, три дня — неважно, зарплата по трудовому договору должна остаться прежней", — заявил Медведев.

Вторая и не менее важная составляющая, по его словам, заключается в том, что в случае перехода к сокращенной неделе "не должна падать производительность труда, не должны меняться экономические показатели деятельности".

"Потому что в этом случае это дорога в тупик", — указал он.

Идея перехода к четырехдневной рабочей неделе может быть отражена в предвыборной программе "Единой России", это не должно делаться популистски, но постепенное движение к сокращению рабочего времени было бы разумно, считает председатель партии.

В России только 9% работодателей всерьез обсуждают возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю. 77% опрошенных работодателей этот вариант не рассматривают в краткосрочной перспективе, еще 14% затруднились ответить, говорится в исследовании сайта по поиску работы и сотрудников hh.ru (есть в распоряжении «Реального времени»).

Однако переход на четырехдневку через три года и более рассматривают лишь 8%. Большинство (63%) не думают о переходе на такой форматы работы, а 28% респондентов сомневаются. В долгосрочной перспективе переход на короткую рабочую неделю выглядит чуть более реальным, считают специалисты сервиса.

Представители российских компаний назвали преимущества перехода на короткую рабочую неделю: уменьшение выгорания сотрудников (58% выбрали этот вариант), более эффективное использование рабочего времени (48%) и повышение уровня здоровья сотрудников (38%).

Также некоторые работодатели считают, что при таком графике сотрудники будут более вовлечены в работу (19%), у сотрудников появится больше времени для повышения квалификации (17%), снизится текучесть кадров (12%), вырастет качество продукции/услуг (5%). 21% опрошенных считают, что у четырехдневки нет никаких преимуществ.

При этом 38% респондентов указывают на необходимость снизить заработную плату при переходе на четырехдневную рабочую неделю. Также среди недостатков такого режима работы работодатели назвали: сокращение производительности (33%) и бюрократические сложности (20%).

В некоторых компаниях считают, что четырехдневка чревата переработками и быстрым выгоранием сотрудников (19%), а также снижением трудовой дисциплины (17%). Некоторые заявили, что придется нанимать новых людей (15%) и что дополнительный выходной приведет к лени и разгильдяйству сотрудников (14%).

Почти 60 процентов россиян пожаловались, что вынуждены работать в выходные, говорится в исследовании сервиса «Зарплата.ру», передает РИА Новости.

Так, 42 процента сотрудников выступают против работы сверхурочно, однако 58 процентов респондентов вынуждены делать это регулярно: каждый второй россиянин трудится вечерами и ночами, по крайней мере, несколько раз в месяц, а каждый третий как минимум раз в месяц вынужден работать в выходные.

При этом 31 процент россиян работает в выходные и праздничные дни ради карьерных перспектив, еще 26 процентов — по необходимости, 22 процента — ради дополнительного заработка, 11 процентов — из-за боязни потерять работу, а еще 3 процента признались, что не знают, как тратить свободное время иначе.

В основном перерабатывают сотрудники сферы услуг (24 процента) и медиа — 19 процентов в Москве и Московской области, транспорта (18 процентов) в Санкт-Петербурге, 15 процентов учителей в Екатеринбурге и Казани. В прошлом году абсолютными лидерами по переработкам стали врачи.

Лишь 4 процента российских работников вообще не трудятся в вечернее и ночное время, а 21 процент — в выходные дни.

Предложение перейти на четырехдневную рабочую неделю в России можно протестировать на компаниях-добровольцах в течение года, о таком предложении РИА Новости рассказал общественный омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей в сфере соблюдения трудового законодательства Дмитрий Порочкин.

В начале февраля зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что пандемия оживила идею 4-дневной рабочей недели, но переходить на нее надо не в ущерб развитию экономики. Позднее обсуждались и предложения ввести четырёхдневную рабочую неделю для женщин.

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"Считаю, что для начала необходимо запустить подобный эксперимент для желающих принять участие компаний, и как минимум на год, чтобы проанализировать ситуацию в разных периодах и циклах работы. И только тогда можно будет делать какие-либо выводы, и понять на какие организации можно распространять такой режим, а на какие нельзя", — прокомментировал Порочкин, который также является членом генсовета Партии Роста.

Он отметил, что, говоря о перспективе перехода на четырехдневную рабочую неделю, прежде всего, нужен тщательный анализ каждой сферы экономики при работе в таком режиме.

"Конечно, на данный момент работодатели не готовы к этому, так как не ясна ни процедура перехода, ни какие-либо подробности", — считает омбудсмен.

Он также обратил внимание, что пока неясно, каким образом при таком переходе получится сохранить зарплату на уровне пятидневки.

"Каким образом это будет осуществляться: за счет работодателя или за счет увеличения количества рабочих часов в четырех рабочих днях? Такая система может привести к потере четырех рабочих дней в месяце и снижению производительности, либо к увеличению фонда оплаты труда за счет найма дополнительного персонала. А, например, сокращение зарплаты пропорционально отработанному времени также будет негативно воспринято сотрудниками", — рассуждает Порочкин.

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева поддержала идею о четырехдневной рабочей неделе для женщин. Вопрос, по ее мнению, нуждается в обсуждении. Об этом она сообщила на заседании "круглого стола" по правам женщин.

По словам Потяевой, совмещать работу и заботу о своей семье - большая нагрузка для женщин. Поэтому она считает целесообразным ввести для них четырехдневку. Мнения экспертов по этому вопросу пока расходятся, заметила она.

Рынок труда постепенно движется в направлении четырехдневной рабочей недели, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов ЛДПР ).

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«Как бы кто ни относился сейчас к этой идее (а она впервые прозвучала на таком уровне два года назад), абсолютно согласен — рынок труда постепенно движется в этом направлении. Да, не для всех сфер и организаций, не для всех категорий работников. Но движется, без ненужных рывков, поступательно», — рассуждает Нилов в телеграм-канале.

Он обратил внимание на то, что пандемия и во многом из-за неё все более распространённые новые формы занятости — от дистанционной до смешанной — без сомнений, этот процесс заметно ускорили.

«При этом также очевидно, что любые попытки его искусственно подтолкнуть, придать ненужный поспешный импульс только повредят», — подчеркнул глава профильного комитета Госдумы.