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Когда это все закончится: пенсии россиян сократились

Елена Прошина
34 минуты назад
На фоне ускорившейся в начале года инфляции пенсии россиян снизились в реальном выражении. Об этом рассказал канал «360» со ссылкой на данные Росстата.
Реальный размер пенсий определяется с учетом роста потребительских цен и отличается от номинального размера пенсий.
В январе реальный размер средней пенсии в РФ рос на 0,4 процента к показателям 2020 года, но затем динамика стала отрицательной.
В феврале пенсии в реальном выражении сократились на 0,1 процента к февралю прошлого года, а в марте снижение достигло 0,2 процента.
При этом средняя пенсия в феврале 2021-го в номинальном выражении составила 15 762 рубля, увеличившись на 5,6 процента к февралю 2020 года.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата, с начала апреля потребительские цены в РФ выросли на 0,6 процента, а с 1 января - на 2,7 процента. В годовом выражении инфляцию на 26 апреля Росстат оценил в 5,54 процента.
Как писал «Рамблер», с 1 января 2021 года размер фиксированной выплаты к страховой пенсии составил 6 044,48 рубля.
В 2021-2024 годах индексация ожидается выше уровня прогнозируемой инфляции: с 1 января 2021 года пенсии подняли на 6,3 процента, в начале 2022-го их повысят на 5,9 процента, с 1 января 2023 года - на 5,6 процента, а с 1 января 2024-го - на 5,5 процента.
Общество,Видео,Росстат,
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