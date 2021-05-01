9270 россиян заразились COVID-19 за сутки

За последние 24 часа в России выявили 9270 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших COVID-19 в стране достигло 4 814 558. Выздоровели за сутки 8637 пациентов с ковидом, умерли — 392. За весь период пандемии в РФ зафиксировано 110 520 летальных исходов, связанных с коронавирусом. Всего в России от COVID-19 вылечились 4 436 583 человека, число активных случаев на 1 мая составляет 267 455.

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По числу новых ежесуточных случаев заражения COVID-19 лидирует Москва — 3208. Санкт-Петербург занимает второе место с 737 заболевшими коронавирусом. Далее следуют Подмосковье — 649 заразившихся инфекцией, Ростовская область — 228, Нижегородская — 166, Самарская — 160, Воронежская — 154, Саратовская — 138, Иркутская — 131, Свердловская — 117.

Не выявлено за сутки новых случаев ковида в Еврейской автономной области. Малая заболеваемость коронавирусом зафиксирована также на Чукотке и в Ненецком автономном округе — по одному пациенту, в Тыве — три, в Магаданской области — четыре, а в Республике Алтай и Адыгее — по восемь. На Камчатке — девять новых больных, в Чечне — 10.

За последние сутки поборовших COVID-19 больше всего среди жителей Москвы — 1929. В Санкт-Петербурге — 978 выздоровевших, в Подмосковье — 545, в Псковской области — 218, в Ростовской — 204, в Нижегородской — 183, Самарской — 177, Воронежской области — 179.

Как сообщает Роспотребнадзор, к 1 мая в России проведено свыше 129,5 миллиона лабораторных исследований на наличие коронавируса. За последние сутки сделана 341 тысяча тестов. Под наблюдением медиков остаются 507 807 человек.

По данным Университета Джонса Хопкинса, число случаев коронавирусной инфекции в мире по состоянию на 1 мая достигло 151 414 772. Жертвами ковида стали 3 180 688 человек. США лидируют по количеству выявленных случаев коронавируса — 32 345 697 заболевших и 576 232 скончавшихся. На втором месте — Индия (19 164 969 и 211 853), на третьем — Бразилия (14 659 011 и 403 781). Россия занимает шестую и седьмую позиции соответственно.