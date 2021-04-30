Лобкова уволили с «Дождя»

«К сожалению, после подобного наше дальнейшее сотрудничество стало невозможным. В данный момент Наталья Синдеева обсуждает с Лобковым условия расторжения его трудового договора с «Дождём», - написал главред в свое Telegram-канале.
«Москве нужна не улица и не площадь имени этого задорного человека. Нужен сразу памятник, причем такой же уродливый и нелепый, как Петр. Отливаем голову Лужкова в бронзе, золотим кепку и ставим на шею Петра, вместо оригинальной части тела. Мое предложение прошу занеси в протокол», - написала Собчак.