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Лобкова уволили с «Дождя»

Анастасия Кирсанова
1 час назад
Журналиста Павла Лобкова уволили с телеканала «Дождь». Как сообщает «Царьград», об увольнении заявил главный редактор Тихон Дзядко.
Лобкова уволили с «Дождя»
Фото: ТАССТАСС
Ранее Лобков назвал канал "мёртвой сектой холодноглазого комсомольца и его жены". После этого Дзядко его уволил.
«К сожалению, после подобного наше дальнейшее сотрудничество стало невозможным. В данный момент Наталья Синдеева обсуждает с Лобковым условия расторжения его трудового договора с «Дождём», - написал главред в свое Telegram-канале.
Также Лобкова отстраняли от эфира. В ответ журналист написал в Facebook, что канал «умер» и сейчас идут его «поминки». Журналист проработал на "Дожде" порядка 10 лет.
Ранее «Рамблер» писал, что журналист и телеведущая Ксения Собчак предложила заменить голову памятника Петра I головой Лужкова.
«Москве нужна не улица и не площадь имени этого задорного человека. Нужен сразу памятник, причем такой же уродливый и нелепый, как Петр. Отливаем голову Лужкова в бронзе, золотим кепку и ставим на шею Петра, вместо оригинальной части тела. Мое предложение прошу занеси в протокол», - написала Собчак.
Общество,Тихон Дзядко,Павел Лобков,Наталья Синдеева,Ксения Собчак,
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