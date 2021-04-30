Лобкова уволили с «Дождя»

Ранее Лобков назвал канал "мёртвой сектой холодноглазого комсомольца и его жены". После этого Дзядко его уволил.

Также Лобкова отстраняли от эфира. В ответ журналист написал в Facebook, что канал «умер» и сейчас идут его «поминки». Журналист проработал на "Дожде" порядка 10 лет.