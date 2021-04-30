Спасение маленького мишки сняли на видео

Трёхмесячного малыша назвали Умка. Сейчас его выхаживают в местной ветеринарной клинике. Семья, которая нашла маленького Умку подумала что это щенок собаки, позднее у малыша начали расти когти, не похожи не щенячьи. Тогда они осознали, что у них в руках никак не маленькая собачка.

По словам специалистов, уйдет год на то, чтобы подготовить мишку к самостоятельной жизни в дикой природе. Сейчас Умка чувствует себя хорошо. Его кормят молочной кашей с мёдом и иногда добавляют в неё сушёных сверчков. Таким образом специалисты приближают его рацион к тому, которым питаются в дикой природе.