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Спасение маленького мишки сняли на видео

Александр Кузьмин
1 час назад
На заправке под Челябинском в коробке нашли маленького медвежонка. Случай произошёл в феврале. Видео публикует «Life.ru».
Трёхмесячного малыша назвали Умка. Сейчас его выхаживают в местной ветеринарной клинике. Семья, которая нашла маленького Умку подумала что это щенок собаки, позднее у малыша начали расти когти, не похожи не щенячьи. Тогда они осознали, что у них в руках никак не маленькая собачка.
По словам специалистов, уйдет год на то, чтобы подготовить мишку к самостоятельной жизни в дикой природе. Сейчас Умка чувствует себя хорошо. Его кормят молочной кашей с мёдом и иногда добавляют в неё сушёных сверчков. Таким образом специалисты приближают его рацион к тому, которым питаются в дикой природе.
Общество,Видео,Челябинск,
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