Создатели «Спутник V» решили судиться с Бразилией

Создатели «Спутник V» подают судебный иск против бразильского регуляторного органа Anvisa — о репутационном ущербе. Ранее регулятор признал, что не тестировал вакцину, при этом он отказался разрешать ввоз и применение препарата. Другое бразильское ведомство признало препарат соответствующим всем требованиям. В РФПИ подчеркнули, что предоставили Anvisa все нужные данные.

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Иск об ущербе репутации подадут разработчики российской вакцины от коронавируса против Национального агентства по санитарному надзору Бразилии Anvisa. Об этом говорится в Twitter препарата «Спутник V».

«После того как бразильский регулятор Anvisa признал, что не проводил тестирование вакцины «Спутник V», разработчики подадут официальный иск < > за распространение ложной и некорректной информации», — заявили создатели препарата.

Anvisa ранее не разрешило ввоз и применение вакцины от COVID-19 из России . Глава ведомства Антониу Барра Торрес заявил, что решение основывается на данных анализа, имевшихся к тому моменту. Заседание по этому вопросу продолжалось более четырех часов.

Вскоре после этого менеджер отдела лекарственных средств и биопродуктов Anvisa Густаво Мендес заявил, что регулятор вообще не получал образцов вакцины для исследования, тест на реплицированный аденовирус также не был проведен. При этом с начала апреля 14 бразильских губернаторов пытаются добиться разрешения на ввоз и использование «Спутника V».

Все необходимые документы Бразилии были направлены, заявил директор Российского Фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев . Фонд управлял разработкой российской вакцины.

«Многие комментарии Anvisa — это неправда, это противоречит документам, которые были им предоставлены, для нас это странно», — подчеркнул он.

При этом вакцина «Спутник V» была признана безопасной и одобрена для коммерческого использования бразильским министерством науки, технологий и инноваций. Решение было принято после запроса лаборатории União Química, желающей выпускать препарат в стране.

Ведомство проанализировало данные о биологической безопасности препарата из РФ, оценив также методы получения штаммов аденовируса и состав вакцины.

Наряду с этим известно – со слов создателей «Спутника V», опиравшихся на доклад министерства здравоохранения и соцслужб США — что американские чиновники лоббировали отказ Бразилии от российской вакцины. Россия якобы могла использовать препарат для увеличения своего влияния в регионе, утверждали представители Вашингтона.

«Мы считаем, что страны должны сотрудничать, чтобы спасать жизни», — ответили разработчики «Спутника V».

В середине марта официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на попытки Запада проводить кампании по очернению российской вакцины от коронавируса.

«Хребтину этой информационной гидре переломили, кстати говоря, сами же западники после того, как начали либо сами вакцинироваться российской вакциной, либо просить о том, чтобы ее поставили, либо предлагать производство совместное или производство у себя на территории», — сказала Захарова.

В том же месяце министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о «сильном лобби», которое действует в Европе против российской вакцины «Спутник V». По его словам, Будапешт подвергся крупномасштабной политической атаке после решения купить у России препарат.