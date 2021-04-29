Умер обвиняемый в госизмене ученый Кудрявцев

По данным источника ТАСС, следствие инкриминирует Кудрявцеву передачу секретных сведений по электронной переписке бельгийскому Фон-Кармановскому институту гидродинамики, с которым ЦНИИмаш сотрудничал в рамках соглашения, утвержденного на уровне правительства РФ
. Ученый находился в разработке спецслужб с 2014 года, в материалах уголовного дела фигурируют одобренные ЦНИИмаш данные технических разработок по заказу стран Евросоюза
, которые также применялись при создании ракетных комплексов "Кинжал" и "Авангард"
. Вину Кудрявцев отрицал.