Умер обвиняемый в госизмене ученый Кудрявцев

В июле 2020 года по делу Кудрявцева по инициативе следствия было проведено его медицинское освидетельствование, которое подтвердило, что он не может участвовать в следственных действиях по состоянию здоровья. Тогда следственные действия были приостановлены до выздоровления ученого.