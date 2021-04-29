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Ялта вернется к круглосуточному водоснабжению

Российская Газетаиещё 1
1 час назад
Населенные пункты Ялты с 1 мая возвращаются к бесперебойному и круглосуточному водоснабжению как минимум до октября 2021 года. Об этом заявила глава администрации Янина Павленко.
Ялта вернется к круглосуточному водоснабжению
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По ее словам, растаявший на горных плато снег позволил курорту накопить почти 16 миллионов кубометров пресной воды.
- В идеале было бы 20, но и этот объем позволяет нам перевести Ялту на безграфиковый режим, - отметила Павленко. - Принимаем такое решение. С мая до октября будем подавать воду круглосуточно. Сделать более длительные прогнозы пока сложно. С 1 октября, в зависимости от расходов, погоды и осадков будем принимать решение. Но пока мы на ближайшее время точно с водой.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил о возобновлении горячего водоснабжения в Симферополе: горячая вода будет подаваться в дома жителей крымской столицы по тому же графику, что и холодная, - то есть с 6 до 24 часов.
А вот глава администрации Алушты Галина Огнева сообщила лишь об увеличении времени подачи воды в предстоящие праздничные дни 2 и 9 мая - по пять часов утром и пять вечером. В остальные нерабочие дни вода будет по-прежнему подаваться лишь по пять часов в сутки.
- Мы экономим и пытаемся собрать воду в водохранилище к курортному сезону, - пояснила Галина Огнева. - Вчера взяли из него всего 2300 кубометров, позавчера - 1700.
Общество,Янина Павленко,Сергей Аксенов,
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