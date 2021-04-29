Ялта вернется к круглосуточному водоснабжению

А вот глава администрации Алушты Галина Огнева сообщила лишь об увеличении времени подачи воды в предстоящие праздничные дни 2 и 9 мая - по пять часов утром и пять вечером. В остальные нерабочие дни вода будет по-прежнему подаваться лишь по пять часов в сутки.