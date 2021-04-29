Ялта вернется к круглосуточному водоснабжению

- В идеале было бы 20, но и этот объем позволяет нам перевести Ялту на безграфиковый режим, - отметила Павленко. - Принимаем такое решение. С мая до октября будем подавать воду круглосуточно. Сделать более длительные прогнозы пока сложно. С 1 октября, в зависимости от расходов, погоды и осадков будем принимать решение. Но пока мы на ближайшее время точно с водой.
- Мы экономим и пытаемся собрать воду в водохранилище к курортному сезону, - пояснила Галина Огнева. - Вчера взяли из него всего 2300 кубометров, позавчера - 1700.