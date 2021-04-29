По данным ведомства, также нельзя разводить открытый огонь, в том числе на своем приусадебном участке, сжигать траву и жарить на природе шашлыки. Около своего дачного дома и в безветренную погоду это делать можно, однако мангал должен быть стационарным, стоять к зданиям не ближе, чем в 5 м. При этом необходимо очистить от мусора площадь в радиусе двух метров от мангала и иметь первичные средства пожаротушения, например песок.