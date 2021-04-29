В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Вильфанд назвал дату начала купального сезона на Черном море

Газета.Ru
1 час назад
Купальный сезон откроется на Черном море, когда температура воды достигнет комфортных +22°C. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает РИА "Новости".
Купальный сезон на Черном море начнется в середине июня
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"+22°C [температура воды] на черноморском побережье [прогнозируется] не ранее второй половины июня", - сказал Вильфанд.
По словам специалиста, пока вода остается прохладной, от +11 до +13°C. Ранее Вильфанд заявил, что на юге Европейской России и на юге Западной Сибири в начале мая будет теплая погода, при которой температура будет достигать +20°C. Он добавил, что на юге Западной Сибири также ожидается теплая погода: от +16 до +20°C будет в Омской, Томской, Новосибирской областях.
Общество,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители