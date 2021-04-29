В Техасе полицейские «арестовали» крокодила, который оказался на дороге и заблокировал движение по проезжей части. Нарушившей правила дорожного движения рептилии связали лапы и транспортировали в безопасное место.

Видео инцидента появилось в Сети. На кадрах несколько стражей порядка удерживают двухметровое пресмыкающееся, по чьей вине на шоссе образовался крупный затор, и связывают ему передние и задние лапы. Затем нарушителя укладывают в кузов пикапа.