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«Арест» резвившегося на шоссе крокодила в США сняли на видео

Алевтина Жаркова
55 минут назад
В Техасе полицейские «арестовали» крокодила, который оказался на дороге и заблокировал движение по проезжей части. Нарушившей правила дорожного движения рептилии связали лапы и транспортировали в безопасное место.
Видео инцидента появилось в Сети. На кадрах несколько стражей порядка удерживают двухметровое пресмыкающееся, по чьей вине на шоссе образовался крупный затор, и связывают ему передние и задние лапы. Затем нарушителя укладывают в кузов пикапа.
Уточняется, что животное не пострадало, его выпустили на волю около реки под мостом. Крокодил уплыл через судоходную протоку.
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