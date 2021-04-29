В Тель-Авиве двое мужчин арестованы по подозрению в том, что они прокатили лошадь в лифте жилого дома. Снятое камерой наблюдения видео появилось в Сети.

Как установлено, один из участников инцидента приехал к своему другу в гости на кобыле и не захотел оставлять животное внизу. Тогда мужчины попытались поднять его наверх, один из них зашел вместе лошадью в лифтовую кабину, после чего двери закрылись.