В Тель-Авиве двое мужчин арестованы по подозрению в том, что они прокатили лошадь в лифте жилого дома. Снятое камерой наблюдения видео появилось в Сети.
Как установлено, один из участников инцидента приехал к своему другу в гости на кобыле и не захотел оставлять животное внизу. Тогда мужчины попытались поднять его наверх, один из них зашел вместе лошадью в лифтовую кабину, после чего двери закрылись.
По некоторым данным они доехали до шестого этажа.
Как объяснил свой поступок гость, он смог оставить животное на улице, поскольку боялся, что его украдут.