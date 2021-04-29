Известный комик рассказал о редактуре шуток в КВН

Комик Азамат Мусагалиев рассказал, как перед выступлением команды КВН «Камызяки» юмористы редактировали шутки. Об этом сообщает Lenta.ru с ссылкой на выпуск YouTube-шоу «Предельник».

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По словам комика, команда не успевала отредактировать шутки перед прогоном. Тогда Мусагалиев решил, что позвонит ведущему КВН Александру Маслякову и объяснит ситуацию.

Мусагалиев попросил разрешить им выступить на игре с шутками, которые они напишут в течение дня. Масляков согласился. К игре, которая была на следующий день, «Камызяки» подготовили новые номера, с которыми смогли выиграть.

При этом материал, с которым они выступали, был «не тронут никем». После этого Масляков стал доверять членам их команды, отметил Мусагалиев.

«С тех пор мы вообще потеряли смысл в редактуре без него», - сказал комик.

По его словам, когда команда приходила на редактуру, многие сотрудники телепроекта говорили, что предложенные ими шутки не пустят в эфир, так как «Масляков будет недоволен».

В ответ на это «Камызяки» показывали свои шутки лично ведущему и добивались того, чтобы их номера одобряли. В то же время, по словам Мусагалиева, участники других команд боялись звонить Маслякову и действовать в обход редакторов программы.