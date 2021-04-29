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Нашествие крабов у пресноводной реки на Сахалине сняли на видео

Алевтина Жаркова
25 минут назад
На Сахалине тысячи крабов заполонили берег пресноводной реки. Массовое скопление членистоногих в Анивском районе острова сняли на видео местные жители. Запись появилась в распоряжении телеканала «Мир 24».
На кадрах запечатлена опора моста, которую буквально облепили сотни мелких ракообразных. Другие сородичи расположились на берегу и при приближении человека тут же ринулись к воде.
Рыбаки предположили, что это представители мохнаторукого пресноводного краба, которого можно встретить в Амурском лимане. Он также обитает и в сахалинских реках.
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