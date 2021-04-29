На Сахалине тысячи крабов заполонили берег пресноводной реки. Массовое скопление членистоногих в Анивском районе острова сняли на видео местные жители. Запись появилась в распоряжении телеканала «Мир 24».

На кадрах запечатлена опора моста, которую буквально облепили сотни мелких ракообразных. Другие сородичи расположились на берегу и при приближении человека тут же ринулись к воде.