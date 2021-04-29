Огни Останкинской телебашни просвечивали сквозь облака. Захватывающими видео делятся пользователи социальных сетей.

На кадрах можно увидеть, как сквозь облака, окутавшие телебашню, пробивается свет прожекторов, создавая неповторимый вид.

Стоит отметить, что эффектная картинка появилась, в том числе благодаря уникальной архитектурно-художественной подсветке, установленной на Останкино в декабре прошлого года.