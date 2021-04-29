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Световое шоу от Останкинской телебашни попало на видео

Александр Кузьмин
1 час назад
Огни Останкинской телебашни просвечивали сквозь облака. Захватывающими видео делятся пользователи социальных сетей.
На кадрах можно увидеть, как сквозь облака, окутавшие телебашню, пробивается свет прожекторов, создавая неповторимый вид.
Стоит отметить, что эффектная картинка появилась, в том числе благодаря уникальной архитектурно-художественной подсветке, установленной на Останкино в декабре прошлого года.
По всей высоте полукилометровой конструкции башни на кронштейнах, перилах и на полу балконов было смонтировано светотехническое оборудование: светодиодные прожекторы с разноцветной динамической подсветкой - всего более 550 различных источников света.
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