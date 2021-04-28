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Air Arabia с 1 мая возобновляет рейсы в Москву

ТАСС
37 минут назад
Авиакомпания Air Arabia со штаб-квартирой в Шардже в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) с 1 мая возобновляет рейсы в Москву. Об этом авиаперевозчик сообщил в среду на своем сайте.
Air Arabia с 1 мая возобновляет рейсы в Москву
Фото: WikipediaWikipedia
Рейс Шарджа - Москва будет выполняться четыре раза в неделю - по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. В стоимость авиабилета будет включена в том числе стоимость медицинской страховки от коронавируса.
Несмотря на рост числа случаев заражения коронавирусом, ОАЭ принимают рейсы из многих стран. Авиасообщение с Россией, приостановленное из-за пандемии, было возобновлено еще в сентябре прошлого года. Для поездки в Дубай россиянам требуется справка об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус со сроком действия не более 72 часов. Повторный тест делается по прилете.
Кроме того, 25 апреля вступило в силу решение об отмене обязательного 10-дневного карантина для россиян, которые прилетают в Абу-Даби, столицу ОАЭ. При этом для посещения Абу-Даби россиянам по-прежнему требуется справка об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, выданная не раньше чем за 96 часов до поездки. Повторный тест необходимо сделать после прилета, а также на четвертый день поездки, если она продолжается четыре дня и более, и на восьмой день, если она продолжается восемь дней и более.
В ОАЭ за сутки зафиксировано 1,7 тыс. случаев инфицирования. С начала пандемии коронавирусом в этой стране заразились 516 тыс. человек, из них 497 тыс. выздоровели, 1,5 тыс. умерли.
Рейсы Air Arabia, которая считается лоукостером (бюджетной авиакомпанией), прибывают в аэропорт Шарджи, расположенный в 15 км от центральной части Дубая.
Общество,Москва,Объединенные Арабские Эмираты,
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