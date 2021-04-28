Air Arabia с 1 мая возобновляет рейсы в Москву

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Рейс Шарджа - Москва будет выполняться четыре раза в неделю - по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. В стоимость авиабилета будет включена в том числе стоимость медицинской страховки от коронавируса.

Несмотря на рост числа случаев заражения коронавирусом, ОАЭ принимают рейсы из многих стран. Авиасообщение с Россией, приостановленное из-за пандемии, было возобновлено еще в сентябре прошлого года. Для поездки в Дубай россиянам требуется справка об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус со сроком действия не более 72 часов. Повторный тест делается по прилете.

Кроме того, 25 апреля вступило в силу решение об отмене обязательного 10-дневного карантина для россиян, которые прилетают в Абу-Даби, столицу ОАЭ. При этом для посещения Абу-Даби россиянам по-прежнему требуется справка об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, выданная не раньше чем за 96 часов до поездки. Повторный тест необходимо сделать после прилета, а также на четвертый день поездки, если она продолжается четыре дня и более, и на восьмой день, если она продолжается восемь дней и более.

В ОАЭ за сутки зафиксировано 1,7 тыс. случаев инфицирования. С начала пандемии коронавирусом в этой стране заразились 516 тыс. человек, из них 497 тыс. выздоровели, 1,5 тыс. умерли.