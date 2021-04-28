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Приехавшую на штрафстоянку Ивлееву сняли на видео

Юрий Столбов
43 минуты назад
Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева приехала на штрафстоянку. Видео опубликовал Telegram-канал Life-SHOT.
Ранее сообщалось, что спорткар Lamborghini Aventador Ивлеевой был эвакуирован из-за нарушения правил парковки.
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